Notes: Tři týdny přísného lockdownu a pak…? Těžko říct, nikdo neví

Tvrdý lockdown silně dopadl na většinu z nás. Na naši práci, podnikání, setkávání se, na to, čím obvykle relaxujeme ve volném čase. Sotva se dnes najde někdo, kdo by se nemusel omezit, většině „utíkají“ peníze, mnozí se ocitli na pokraji existenční nouze či už jsou přímo v ní. O náporu, jaký mají všechna ta omezení na naší psychiku, ani nemluvě. Nabízejí se tedy dvě otázky. Zaprvé – pokud to všechno ty zhruba tři týdny, na něž byl lockdown oznámen, vydržíme, budeme z nejhoršího venku? A ta druhá – pomohlo by zavřít i velké průmyslové podniky, v nichž se může nákaza rychle šířit? Z dnešních událostí, zjištění a komentářů vybíral Libor Stejskal.

Ani na jednu z obou otázek se bohužel úplně jednoznačně odpovědět nedá.

Vědci z Centra pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP) spočítali, že na začátku dubna může situace vypadat úplně stejně jako nyní. A to i v případě, že budeme všichni dodržovat to, co nám vláda ordinuje. „Významné epidemické ukazatele jsou na příliš vysokých hodnotách a infekčnější britská mutace v kombinaci se stále fungujícím a málo testujícím průmyslem sílí,“ potvrdil kolegyni Adéle Skoupé také epidemiolog Rastislav Maďar.

On i šéf BISOP, ekonomický matematik René Levínský, jsou přesvědčeni, že je třeba okamžitě zavřít továrny a velké provozy, alespoň do doby, než se připraví povinné testování ve firmách a další opatření. „Vždyť se zavírá kvůli každé salmonele,“ kroutí Levínský hlavou nad tím, že vláda stále nechává otevřené provozy, jako je třeba Škodovka, kde mají sedm set nakažených. Že nejde o plané strašení, potvrzuje dnešní zpráva z Pardubického kraje, který vyhlásil „stav hromadného postižení osob“. V tamních nemocnicích už nejsou pro pacienty s covidem vůbec žádná prázdná lůžka.

Ekonomové mají naopak za to, že vláda už propásla vhodný okamžik na uzavření továren a v tuto chvíli, kdy se začíná povinně testovat, by to bylo i zbytečné. Například podle ekonoma Pavla Sobíška z UniCredit Bank by úplné omezení průmyslu mohlo rozpočet přijít na více než 200 miliard korun měsíčně, pokud by tedy stát hradil firmám náklady a zisky. Vynakládat takové sumy si prostě dovolit nemůže. Další ohlasy zjišťoval Michal Tomeš.

Mezitím pokračuje přetahování o to, zda se i u nás bude proti covidu očkovat ruskou, v Evropské unii necertifikovanou vakcínou Sputnik V. U našich východních sousedů ji takříkajíc na vlastní triko a bez konzultací objednal přímo premiér, což podle jeho vlastních slov chtělo velkou odvahu. A včera se tajně vyslané letadlo, které dovezlo její první dávky, vypravil uvítat na košické letiště.

U nás naštěstí tak daleko ještě nejsme, ale prezident Zeman je zjevně ochotný udělat cokoliv, aby „spřátelenou“ vakcínu bez evropského osvědčení u nás též protlačil. V cestě mu zatím stojí hlavně ministr zdravotnictví Blatný, který prohlásil, že necertifikovanou vakcínou se u nás očkovat nebude, dokud on bude ministrem. Což vzal Zeman jako výzvu a začal shánět nového ministra. Jednoho už má vyhlídnutého, jeho emisar Vratislav Mynář ho v úterý ráno kontaktoval. Někdejší hejtman Vysočiny Jiří Běhounek z ČSSD se netají tím, že by mu ministerské křeslo nebylo proti mysli. Tím ovšem prezidentovy plány na obměnu vlády nekončí, jak také zjistíte z článku mých kolegů.

Běhounek mezitím už poněkud nepřekvapivě naznačil, že by mu očkování Sputnikem nebylo proti mysli, i kdyby neprošel schválením evropskou agenturou EMA. Odvolal se na fakt, že v Maďarsku a na Slovensku dostala ruská vakcína zelenou. Ne že by z toho byli zejména na Slovensku tamní epidemiologové či politici nadšení…

S vakcínami je to tedy zatím poněkud nejasné (těch osvědčených není dost a k těm ruským zatím panuje oprávněná nedůvěra), zato respirátory třídy FFP2 ve státních hmotných rezervách chybět nebudou. Snad jen škoda, že jako dodavatele vybral stát firmu, kterou ministr kvůli napojení na stíhaného lobbistu ještě nedávno považoval za bezpečnostní riziko… U nás to snad už ani jinak nejde.

Z „necovidových“ zpráv stojí za zaznamenání skutečnost, že Petru Fialovi odešla další ovečka k Okamurovi (tedy po vzoru Chytré horákyně odešla i neodešla) a Michail Gorbačov, který spíše omylem a nechtěně zrušil nejen vedoucí úlohu bolševické strany, ale i celý Sovětský svaz, se dožívá 89 let.

Co si zítra přečtete v tištěném vydání: