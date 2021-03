Z každého miminka dokážete udělat Einsteina. Naučit se dá cokoliv, říká profesorka ze Stanfordu

Nic takového jako předurčený mozek neexistuje, pokud studujeme správným způsobem; mysl nemá limity. Víra v to, že na něco máme nebo nemáme hlavu, škodí těm, které už na začátku vzdělávacího procesu odepíšeme, ale i těm, které chválíme za to, že jsou chytří, tvrdí profesorka vzdělávání ze Stanfordovy univerzity a autorka knihy o neomezených možnostech v učení Jo Boalerová. Co přesně se s mozkem při procesu učení děje? Jakou roli hraje talent? A proč bychom měli chtít, aby lidé při učení dělali chyby?