„Kdybych prala peníze, hlásila bych se do tendru?“ Šéfka firmy dodávající testy vlastníka neprozradí a telefony brát nebude

Kdo je skutečným vlastníkem skupiny Tardigrad?

(delší ticho) To nejsou na sebe napojené pobočky. Tardigrad Česká republika je úplně samostatnou jednotkou, jsme logistická společnost.

Česká společnost nemá ani vlastní web, jediný kontakt na ni lze získat prostřednictvím mezinárodní společnosti Tardigrad Group. Lze tedy dovozovat, že jde o propojené uskupení.

Je to tak, že když potřebuji něco poslat do Dubaje nebo do bývalého Sovětského svazu, využiju jejich kancelář, udělám s ní objednávku, ale není tam žádné majetkové provázání. Jen zákaznické. Když vozíme léky z Ukrajiny, objednám si je od ukrajinské kanceláře a ve finále je to stejné, jako bych si je objednala od DHL.

U české pobočky jste v obchodním rejstříku uvedena jako vlastník, na webu skupiny jste ale označována pouze jako „ředitelka globálních operací“. K vlastnictví se nehlásíte ani vy sama na LinkedIn profilu. Proč?

Proč bych si tam musela dávat, že jsem vlastníkem? Já se celý život nechlubím, to se mnou nemá nic společného. Já celý život jen pracuju. Jsme malá firma, která všem svým zákazníkům dává 150% servis. To je moje celoživotní práce.

Zkuste tedy říci, kdo stál za skotskou společností, jejíž vlastník je nedohledatelný a která vaši firmu založila?

To není pravda,