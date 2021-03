Kdo tlačí na vládní rošádu? Hrad se zajímá o výměnu ministra zdravotnictví, Mynář volal Běhounkovi

Už více než týden se hovoří o tom, že by premiér Andrej Babiš (ANO) mohl odvolat ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a vyměnit jeho resort s koaliční ČSSD za ministerstvo zahraničí. Babiš nakonec v pátek na přímý dotaz Deníku N vyloučil, že výměna ministra zdravotnictví proběhne do konce března, jinak ale ani on, ani Hamáček údajný plán nekomentují. Naopak ochotně o tom hovoří prezident Miloš Zeman a lidé z Hradu. Deník N zjišťoval, kdo o tomto nápadu s kým jednal a kdo se teď ministerskou rošádu snaží protlačit.