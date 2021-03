AstraZeneca pro seniory? Nové studie ukazují, že chrání, země EU přehodnocují věkové limity

Aktuální klinické studie dokládají, že vakcína AstraZeneca účinkuje také na starší lidi, a to už po první dávce. Francie zvýšila věkový limit na očkování AstraZenekou na 74 let, zrušit věková omezení ve světle nových studií zvažují Němci, Rakušané i Belgičané. V Česku věkový limit na AstraZeneku není.

Portugalsko: na přelomu ledna a února nejhorší zemí na světě, co se počtu úmrtí v souvislosti s covidem týče. Když tamní úřady zvažovaly, jak naložit s čerstvě schválenou vakcínou od společnosti AstraZeneca, rozhodly se, že na opatrnost není čas.

Portugalsko tak jako jeden z mála států Evropské unie schválilo vakcínu od společnosti AstraZeneca pro všechny dospělé lidi, včetně starší populace.

„Špatná situace v zemi se při rozhodování brala v úvahu, ale nebyl to ten hlavní důvod,“ vysvětlil Denníku N portugalský epidemiolog Manuel Gomes. Hlavním důvodem podle něj byly výsledky klinických studií z první, druhé i třetí fáze. Ze stejných důvodů schválila vakcínu pro všechny dospělé také EMA, Evropská agentura pro kontrolu léčiv.

Němcům nerozumí

Většina zemí však postupovala konzervativněji. Poté co Němci doporučili očkovat vakcínou AstraZeneky pouze lidi do 65 let, zavedly omezení také další státy. Ty nejopatrnější, včetně Slovenska, vakcínu podávají jen dospělým do 55 let.

Gomes s tím příliš nesouhlasí. „Není žádný důvod rozlišovat v tomto bodě mezi AstraZenekou a mRNA vakcínami od společností Pfizer/BioNTech a Moderna, vzhledem k tomu, co víme a co nevíme. Prioritou teď je vyhnout se vážným průběhům nemoci, hospitalizacím a úmrtím. A to AstraZeneca účinně dokáže,“ míní jeden z hlavních portugalských epidemiologů.

Dodal, že německému rozhodnutí v této věci příliš nerozumí. „Je mi líto, že se k nim tolik zemí přidalo. Pošpinili dobrou vakcínu, která dokáže předcházet vážnému průběhu nemoci také u starších lidí a