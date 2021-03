„Není to výkřik do neznáma, Slováci a Maďaři na základě něčeho rozhodli.“ Běhounek je ke Sputniku vstřícnější než Blatný

Karty na stole leží takto: ministrem zdravotnictví je Jan Blatný, premiérem Andrej Babiš, prezidentem Miloš Zeman. U prvního jmenovaného je v krátkodobém horizontu nejméně jisté, že ve funkci zůstane, u posledního je to nejjistější.

Prezident Miloš Zeman – bez opory v ústavě, zřejmě i proti vůli premiéra a v rozporu se zvyklostmi politiky – v nedělní Partii v televizi Prima prakticky ministra zdravotnictví odepsal. O Blatném mluvil v minulém čase, o vysočinském exhejtmanovi Jiřím Běhounkovi v superlativech. „Bude-li mi někdy citovaný návrh tohoto typu panem premiérem předložen, tak mu bez jakéhokoliv váhání rád vyhovím,“ vzkázal prezident z obrazovky spíše premiérovi než občanům. „Návrhem“ mínil možnou výměnu Blatného za Běhounka.

Jiří Běhounek sám pro Deník řekl, že by post ministra přijal. „Když budou chtít, jsem připravený pomoct, mám to v hlavě srovnané. Podmínka je, že by mi do toho nikdo nemluvil a mělo by to hlavu a patu. Někdo to musí řídit a já bych to řídil,“ řekl. Naznačil tak, že by chtěl silnější pozici, než Andrej Babiš vymezil zejména ministrům Adamu Vojtěchovi a Janu Blatnému.

Deník N oslovil Jiřího Běhounka s dotazem, jak se dívá na možné schválení ruské vakcíny Sputnik V v Česku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) může schválit jen takovou vakcínu, kterou schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), pokud mu ovšem ministr zdravotnictví neudělí výjimku. Je to tak proto, že EMA má výrazně větší kapacitu pro posouzení bezpečnosti a účinnosti vakcíny na základě dodané dokumentace. Rusko ale agenturu o schválení nepožádalo.

