Cesta Sputniku do Česka vede jen přes ministerstvo. Zeman se mýlí, SÚKL ani Úřad vlády nestačí

Slovenské ministerstvo zdravotnictví včera schválilo použití prvních 200 tisíc dávek ruské vakcíny Sputnik V. Zatímco prezidentka Zuzana Čaputová to kritizuje s tím, že očkovat by se mělo pouze vakcínami doporučenými Evropskou lékovou agenturou, jejímu českému protějšku Miloši Zemanovi by naopak stačila jen „certifikace“ českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv. To ale podle šéfky tohoto ústavu není možné. Deník N zjišťoval, za jakých podmínek by se vůbec Sputnik mohl do Česka dostat.