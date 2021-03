Jak do Moskvy tajně poslali vojenské letadlo: Sputnik V je na Slovensku. Chtělo to odvahu, řekl Matovič

Místo tiskové konference o zpřísnění lockdownu, platném už od zítřka, svolali premiér Igor Matovič a ministr zdravotnictví Marek Krajčí (oba OĽaNO) tiskovou konferenci na košické letiště. Tam přistálo letadlo s první dávkou ruských vakcín Sputnik V.

Celkem jich přiletělo 200 tisíc kusů. Naočkovat by se jimi tedy mohlo 100 tisíc lidí. Je to únorová dodávka, v březnu by mělo přijít dalších 400 tisíc dávek vakcíny.

Do června by na Slovensko měly na základě smlouvy s Ruskem dorazit dva miliony vakcín, tedy pro milion lidí. Takto by se tempo očkování mohlo podle premiéra zrychlit o 40 procent.

Jde o první vakcínu na Slovensku, která není podmíněná registrací Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). U jiných se čekalo, než je léková agentura schválí. Výrobce Sputniku dodnes o registraci ani nepožádal.

Valášek odchází. Korčok: Vítat tuto vakcínu není vhodné

V reakci na tajný dovoz ruské vakcíny oznámil poslanec Pro lidi Tomáš Valášek, že vystupuje z koalice. „Ne v mém jménu. Tajné vojenské lety. Neověřené ruské vakcíny. Záhadný zprostředkovatel blízký Vladimiru