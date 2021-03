„Levná řešení už vláda promeškala.“ Vyplatilo by se Česku zavřít průmysl?

Český průmysl před krizí tvořil asi třetinu HDP, stavebnictví pak dalších šest procent. Tato odvětví významně převyšoval sektor služeb (asi 62 procent), který krize těžce zasáhla. Průmysl se naopak z krize zotavil relativně brzy a pomalu jeho výkon roste.

Zda by byl „tvrdý“ lockdown dobrým řešením, přitom není z ekonomického hlediska jednoznačné. Chybí především zkušenosti z evropských zemí, které mají k zavírání průmyslu zatím dále než Česko. Nejasná je také strategie, s níž by k zavírání podniků mělo dojít, pokud by k němu kabinet nakonec přece jen sáhl.

Sama vláda v odůvodnění posledních opatření přiznává, že podniky