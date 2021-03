„Tím, že se nesetkáte s babičkou, továrnu nenahradíte.“ Podle expertů může lockdown skončit zklamáním

Hranice, pod kterou by bylo možné považovat epidemii za zvládnutou, je podle odborníků zhruba tisíc pozitivně testovaných denně. Tehdy by byli hygienici schopní podchytit ohniska a obstojně trasovat.

Jenže taková situace nastala naposledy začátkem září. Nyní se počet prokazatelně nakažených drží ve všední dny kolem patnácti tisíc.

„Ještě loni na jaře jsme říkali, že 400 nově nakažených denně je kritický počet. A chtěli jsme, aby se trasování a testování připravilo na kapacitu 2000 lidí denně – to byla naše představa pekla. Dnes už nám připadá, že by to bylo velké štěstí,“ popisuje matematik a ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů . „Je zajímavé, jak se za rok posunulo chápání čísel,“ dodává.

Co mu ale s kolegy z čísel a jejich analýzy nyní jednoznačně vychází, je potřeba co nejvíce snížit reprodukční číslo R, které vypovídá o rychlosti šíření nemoci. S převahou takzvané britské, nakažlivější mutace v tuzemsku ještě vzrostlo – na 1,25 (tolik lidí nyní jeden nemocný průměrně nakazí). Mnohé nemocnice jsou na hraně kapacity a masa prokázaně nakažených v populaci je nyní největší za celou dobu koronavirové pandemie. V tak špatné epidemické situaci Česko ještě nebylo. Ze stejného důvodu zavedla vláda od začátku března sadu nových opatření včetně zákazu pohybu lidí mezi okresy.

Experti ale upozorňují, že to nebude stačit: podle toho nejoptimističtějšího odhadu mohou aktuální opatření srazit reprodukční číslo na