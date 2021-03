Zastupitelka ODS přeběhla k SPD, strana s ní vládne dál

Občanskou demokratickou stranu po letech opustila zastupitelka Prahy 4 Klára Cingrošová a vstoupila do hnutí SPD. V zastupitelském klubu ODS ale zůstává a dál svým hlasem drží koalici tvořenou ANO, ODS a TOP 09 u moci. Cingrošová si nemyslí, že by ji občanští demokraté z klubu kvůli křehké rovnováze chtěli vyloučit. A má pravdu.

Cingrošová Deníku N sdělila, že z ODS odešla už loni. „Vadila mi příliš prounijní orientace, směřování k euru a green dealu. Z pravicové strany se stala středová, což se pak potvrdilo vytvořením koalice s KDU-ČSL a TOP 09,“ vysvětluje Cingrošová, proč se rozešla se svou původní stranou.

„Názorově jsem s nimi přestala naprosto souhlasit,“ doplnila.

Nenastanou nálady mě vystrnadit

Ke konci loňského roku proto přešla do hnutí SPD a nedávno jí přišla členská průkazka.

Na hnutí SPD oceňuje podporu koruny a odmítavý vztah k Evropské unii. „Je to strana, která má stigma, to si uvědomuji, ale je to strana štíhlejší, akčnější a nebojácnější,“ řekla Cingrošová. Spolupráci s pražskou SPD si velmi pochvaluje. Je jí prý bližší a má v ní větší šanci prosadit svůj názor.

„Mám pocit, že je tu velký entuziasmus a že tu není taková zákulisní politika,“ uzavřela Cingrošová.

Čerstvá informace pro vedení

V zastupitelském klubu ODS v Praze 4 ale zůstává, což prý projednala