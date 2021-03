OpenLux: Pilsen Steel krachovala, ruskou firmou v Lucembursku protékaly miliardy

Lucemburskem v posledních letech proteklo tolik ruského kapitálu, že se z něj stal největší ruský zahraniční investor. „Samozřejmě to není dáno tím, že by Lucembursko v Rusku stavělo nějaké továrny,“ vysvětluje Benoît Majerus, profesor historie z Lucemburské univerzity. „Je jasné, že jde o peníze vyvedené z Ruska, které se tam obratem přes Lucembursko zase vracejí.“ Lucembursko je totiž v mnoha případech pouze nástrojem, jak přelít majetky do dalších zemí. Dobře to ilustruje kauza plzeňských železáren Pilsen Steel a ruské státní Banky pro rozvoj a zahraničně-ekonomické záležitosti (Vněšekonombank).