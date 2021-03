Lidé jsou zvyklí spíš kritizovat než si někoho vážit. Když si přečtu diskusi pod články, stydím se, říká rapující fotbalista TK27

Jihlavské rapové trio 58G, do kterého patří i teplický fotbalista Tomáš Kučera, získalo minulý týden ocenění Vinyla v kategorii objev roku. TK27, jak Kučera vystupuje na rapové scéně, v rozhovoru pro Deník N přiblížil svou uměleckou kariéru, vrátil se k pokutě za znevážení dobrého jména fotbalu a promluvil také o stereotypních pohledech na profesionální fotbalisty.

58G vzniklo z poštovního směrovacího čísla Jihlavy (586 01 pozn. red.). Byly ve hře nějaké další názvy?

Ne. Od doby, co jsme se poznali, jsme nějak počítali s názvem 58G. Naše parta si takhle říká už fakt dlouho, takže to zlidovělo. Když jsme začali konkrétně tvořit, nebyla jiná možnost a bylo jasné, že budeme 58G. Takže to vzniklo přirozeně.

Když jsme u těch čísel, tak proč hrajete s číslem 27?

Nic hlubokého v tom není, hrával jsem v Jihlavě s číslem 16, ale potom v Plzni nebyla šestnáctka k dispozici a nebyla volná ani v Teplicích. Nechtěl jsem se s nikým dohadovat, vzal jsem si číslo 27, protože se mi líbí, ale není za tím nic hlubšího.

Kdo jsou vaši další kolegové Humla a Doktor? Jak jste se seznámili?

Jsou to kluci z Jihlavy. Nejdříve jsem se potkal s Doktorem, se kterým mě seznámil jeden bývalý spoluhráč z Jihlavy, to bylo ještě v dorostu. Od té doby jsme kamarádi. Doktor se už v té době znal s Humlou, tak jsme se dali dohromady.

Jak často používáte do tracků fotbalovou tematiku? Poslouchal jsem vaši tvorbu a občas mě pobavila některá přirovnání, jako třeba narážka na účes Arjena Robbena, ale jinak mi přišlo, že to, že jste profesionální fotbalista, zdůrazňujete úplně minimálně. Pochopil jsem správně, že nechcete v tvorbě spojovat fotbalový a umělecký život?

Ne že bych úplně nechtěl. Ale umělecká tvorba je něco jiného. Po tracku Offseason s Ca$hanova Bulharem, který vyšel před dvěma lety a byl založený čistě na fotbalové tematice, jsem nechtěl mít svou tvorbu zaměřenou na to, že jsem profi sportovec. Spíše jsem se zaměřil na svůj život mimo fotbal. Kluci z 58G sice sledují fotbal, ale