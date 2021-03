Co komu přes obrazovku naznačil a kde hrál svou hru. Analyzujeme Zemanův rozhovor

Prezident Miloš Zeman o víkendu vystoupil v televizi Prima. Z hodinové debaty jsme vybrali nejzajímavější momenty, které zasazujeme do kontextu. Prezidentova televizní vystoupení jsou totiž indikátorem, co se může dále v politice dít, ale také jaké výklady mohou brzy začít kolovat v řetězových e-mailech.

První náznak, že by nebyl proti zastavení průmyslu

„Průmysl představuje 42 % národního důchodu. A tam ten lockdown je do jisté míry riskantní, i když bych se ani tomu nebránil. (…) Samozřejmě že v nejhorším případě můžeme sáhnout i k tomu lockdownu. (…) Když nebudou (jiná opatření) stačit, sáhněme k tomuto.“

Prezident Zeman je (jak je zřejmé i ze složení jeho tzv. expertního týmu) obklopen průmyslníky a dosud vystupoval jako jednoznačný odpůrce omezování průmyslu. Má v tom vliv na premiéra Andreje Babiše, jak plyne z naší analýzy veškerých prezidentových kroků týkajících se covidu-19, kterou jsme přinesli minulý týden. Prezidentovo veřejné připuštění změny názoru v této věci je novinkou.

Ruské vakcíně vstříc

„Mně by úplně stačila certifikace SÚKL. SÚKL, tedy Státní úřad pro kontrolu léčiv, by neměl být líný a měl by takovou certifikaci podobně, jako to udělalo Maďarsko, provést.“

Prezident během svého plédování za ruskou vakcínu Sputnik V řekl, že podle jeho mínění není třeba čekat na schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA, někdy též nazývána Evropská léková agentura), postačilo by mu posvěcení příslušným českým úřadem.

To ale nejde.