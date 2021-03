Musíme překonat tu sovětskou, totalitní mentalitu v nás, říká lídryně polských protestů proti zákazu potratů

Poprvé jsme spolu mluvily 30. října, v den zatím největší demonstrace proti zákazu potratů v Polsku, od té doby se ale řada věcí změnila. Téměř úplný zákaz potratů začal platit, protože nález Ústavního soudu vláda po třech měsících koncem ledna konečně publikovala ve Sbírce zákonů.

Mezitím se toho stalo skutečně hodně, měli jsme asi sto dnů protestů a lidi stále protestují, rozhodně to nekončí. Teď už máme opravdu velkou síť, rozrostli jsme se ze sto padesáti měst na šest set a velkou akci rozjíždíme dnes, v Den žen. Začínáme sbírat podpisy na petici žádající legalizaci potratů, i v malých městech, na stovkách míst Polska.

Pro nás jsou klíčová dvě témata – lidská práva a práva žen. Hodně se teď chceme angažovat v rámci různých místních malých iniciativ, lokálních vlád, samozřejmě pokud to není vláda Práva a spravedlnosti (PiS, vládní strana, pozn. red.).

Mnoho věcí se totiž může dělat právě na lokální úrovni, chceme podporovat tyto iniciativy. Na mnoha místech se to samozřejmě už děje, nejen protesty v rámci Stávky žen, jsou tu různé akce podporující práva žen, setkání…

Místní úřady totiž mnohdy mohou naši věc podpořit snadněji,, než je to možné na celopolské úrovni. Mohou třeba finančně podporovat sexuální výchovu, mohou rozhodnout o odstranění plakátů s nevyvinutými plody, které se mnohde objevují, mohou podpořit komunitu LGBT a vyzvat k jejímu akceptování.

To všechno je hodně potřeba, a my se to proto snažíme podporovat. Naštěstí se to už na mnoha místech děje. Část sil chceme věnovat těmto lokálním akcím, proto tu lokální síť stále budujeme. A samozřejmě nadále organizujeme a budeme organizovat protesty.

Máte nějaký dlouhodobý plán?

Zásadní pro nás bude červen, protože