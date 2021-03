Respirátor, vaše nová každodenní pomůcka. Otázky a odpovědi

Co to je FFP2? Znamená označení KN95 horší ochranu, nebo snad rovnou podvod? A proč vůbec musíme najednou respirátory nosit?

Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě – to známe. S respirátorem to je jinak, ten by měl chránit především svého nositele. Není ale úplně snadné zařídit, aby tomu tak opravdu bylo.

Ke správnému výběru a použití respirátorů jsme proto připravili souhrn nejčastějších otázek a odpovědí.

Jaké nařízení ohledně respirátorů nyní platí?

Pokud nechcete číst tento výklad celý a rovnou přeskočit k další otázce, zde je jeho maximálně zjednodušená verze: roušky se už nepovažují za ochranu, kde jste je měli nosit (a leckde jinde navíc), tam je nyní zapotřebí mít respirátor, na kterém je napsáno