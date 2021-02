Mirek Dušín, nebo Horác Badman: kdo z nich má snazší cestu k srdci ženy?

Zapalují se nám ženám lýtka z hochů, které nám maminka vymlouvala? Láká nás chuť zakázaného ovoce? Nebo je to přežitý stereotyp, který už dávno neplatí?

V minulých měsících jsem strávila nějaký čas na online seznamkách. Trochu mi to upravilo představu o mužích v Česku. Zejména pak o tom, jak se sami vidí a prezentují. Když pominu jejich fotky, což je občas velmi těžké, a zaměřím se na text, kterým se snaží upoutat možnou partnerku, nemohu se zbavit dojmu, že věci jsou jinak, než jsem si myslela. Buď je k mání mnohem víc hodných kluků než těch, kteří zlobili, nebo se to tak alespoň z profilových popisků zdá. Nemyslím teď celkové vyznění textu, ale opravdu větu: „Jsem hodný kluk.“

Poprvé mě to zarazilo, podruhé jsem už jen pozvedla obočí, pak jsem si zvykla, ale časem jsem se nad tím musela zamyslet. Proč to muži píšou? Já bych si do profilu nikdy nenapsala, že jsem hodná holka. Jednak to zní jako pobídka v nějaké sexuální hře, jednak