Přehledně: Co můžete, co nesmíte. Jak bude vypadat život v příštích třech týdnech?

Vláda v pátek večer rozhodla o výrazném omezení života v Česku ve snaze zvládnout dopady koronavirové pandemie. Deník N připravil přehledné vysvětlení, co se v příštích třech týdnech – od půlnoci na 1. března do 21. března 23:59 – může, a co ne.