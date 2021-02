Vláda neposlechla lékaře, ale lobbisty. Brání zisky místo životů, ohrožuje obojí

Komentář Jana Moláčka: Činy mluví hlasitěji než slova, a jejich absence občas řve, až to trhá uši. Vláda svými činy a nečiny shrnutými v sadě pátečních usnesení promluvila velmi hlasitě. Bohužel zcela v rozporu se slovy svého předsedy Andreje Babiše o hrozbě, že se Česká republika stane druhým Bergamem.

Psychologové a ekonomové už desítky let opakují a ze všech stran zkoumají jeden z nejslavnějších experimentů, které kdy provedli. Je známý pod anglickým názvem ultimatum game. Skupina lidí se rozdělí do dvojic, každá dvojice dostane sto dolarů a jeden její člen má právo navrhnout, jak si je rozdělí. Pokud s návrhem souhlasí i druhý člen dvojice, mohou si peníze nechat.

Šťastlivci s právem rozhodnout mají pochopitelně motivaci nechat si ze stovky co nejvíc. Jenže jim je jasné, že když parťákovi nenabídnou nic, on souhlasit nebude a ostrouhají oba.

Nejvýhodnější strategií se ukázala být ochota přenechat druhé straně o něco méně než polovinu sumy, ale zase ne o moc. S nabídnutými čtyřiceti dolary souhlasí skoro každý. S třiceti pořád ještě dost lidí. Dvacku přijme už jen někdo a menší částku téměř nikdo.

Proč? Je přece vždycky lepší dostat něco než nic, i kdyby to mělo být mizerných deset dolarů, ne?

Jenže experiment ukázal, že lidé se nerozhodují jen chladně racionálně. Hodnotu v jejich očích má i vlastní důstojnost a subjektivně pociťovaná spravedlnost. Jsou ochotní akceptovat, že osud dal někomu výhodu. Tak to v životě chodí. Nevadí jim, že této výhody využije ve svůj prospěch. Ale jen do jisté míry. Pokud šťastlivec tuto míru překročí a pokusí se svou výhodu z pohledu druhých nikoliv využít, ale zneužít, narazí. Paradoxně i tehdy, kdy by z toho ti druzí měli sice malý, ale přece jen zisk.

Proč tento dlouhý úvod? Protože stejně, jako v experimentu narazili vykukové nabízející protistraně pět dolarů, narazí i vláda, která se rozhodla