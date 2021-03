Návrat Ivana Passera do Česka. Filmařova pozůstalost přibližuje jeho vášeň pro gambling i ostrý černý humor

Osobní deníky, fotografie, knihy, scénáře nebo golfové karty. To vše doputovalo do Prahy z losangelské domácí pracovny Ivana Passera – režiséra, dramaturga, scenáristy a přítele Miloše Formana – necelý rok po jeho smrti. Do sbírky Národního filmového archivu se dostaly cenné materiály spolutvůrce filmové nové vlny. Co o něm vypovídají?