Potřeboval jsem vypnout, vysvětluje náměstek pro zdravotnictví cestu do rizikové Keni

V době, kdy ministerstvo zdravotnictví nedoporučovalo cestovat do exotických zemí, odjel radní pro zdravotnictví Moravskoslezského kraje Martin Gebauer (ANO) do Keni. Na fotkách, které zveřejnili jeho známí na Facebooku, je patrné, že nedodržují ani rozestupy a nemají roušky. Gebauer cestu vysvětluje zdravotními důvody a tím, že neměl rok dovolenou.

Rada Moravskoslezského kraje v lednu na základě anonymního udání šéfa třinecké nemocnice Martina Sikoru. Proti jeho odchodu protestovaly dvě stovky zaměstnanců. Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer se tedy sešel s pracovníky nemocnice. Slíbil jim, že situaci bude řešit.

Proti Sikorovu odvolání protestovala i lékařka z oddělení neurologie Krystyna Kadłubiec. „Pan Gebauer tam přijel 22. ledna, a když moji kolegové za dveřmi hlasitě žádali vysvětlení, vystoupil ze zasedací místnosti a slíbil všem, že se postará, aby se to projednalo a prošetřilo, že bude dělat vše pro to, aby se situace vysvětlila a uklidnila. To bylo v pátek a v sobotu jsme se dozvěděli, že odletěl do Keni,“ popsala Deníku N lékařka.

„Bylo to jako rána do zad. Pro nás pro všechny to znamenalo velké zklamání. V pondělí 25. ledna jsme veřejně žádali prošetření odvolání, stáli jsme před nemocnicí a věděli jsme, že pan náměstek je někde na dovolené,“ upřesnila.

Sama má od loňského jara doporučení dovolenou spíše nečerpat. „Nevím o nikom, kdo by odjel na dva týdny na dovolenou. Nechápu, že odjel do této lokality, když už se vědělo, jak agresivní je africká varianta viru. Je to pro mě nepochopitelné u člověka, který měl jít příkladem,“ uzavřela. Vadí jí také, že náměstkova manželka se posléze chlubila snímky z dovolené na sociálních sítích.

Tvrzení lékařky potvrzují fotky na Facebooku, kde Gebauerovu manželku na společných fotkách někdo označil a v pozadí je vidět i její muž.

Z příspěvku nazvaného „Včerejší mejdan