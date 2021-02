Tahle zima má devastující účinky, děti trénují a vlastně nevědí proč. Spousta z nich se sportem skončí, říká šéf biatlonu

V okolních státech se trénovat může, ale u nás ne, mrzí šéfa českého biatlonu a prvního viceprezidenta Mezinárodní biatlonové unie (IBU) Jiřího Hamzu. Podle něj za současný stav mohou i zmatečná rozhodnutí a to, že epidemii řeší politici, ne odborníci. „Těžko říct, kdo je viníkem, ale není normální, že máme násobně více nakažených než v okolních státech,“ říká v rozhovoru, v němž vysvětluje třeba i to, že vedení IBU pro jistotu už dopředu počítá s tím, že i příští sezona bude probíhat v omezených podmínkách.

Světový pohár v Novém městě na Moravě byl před rokem první hromadnou akcí v Česku, na kterou nesměli fanoušci. Už jste si zvykl na sport bez lidí na tribunách?

Na to si zvyknout nejde. Každý, kdo dělá vrcholový sport nebo se v něm pohybuje, ví, že se to všechno dělá hlavně pro fanoušky. Musíme to ale brát jako holý fakt, ale neumím si představit, že by to byl trvalý stav. To by vrcholový sport dříve nebo později zabilo.

A máte motivaci pokračovat v práci, když není jisté, jak bude vypadat situace během příští zimy?

Jsem pro, abychom dodržovali opatření v plné míře, a myslím si, že se biatlonu povedla i bublina, aby nedošlo k přenosu během závodů. Pracujeme i na mezinárodní úrovni s tím, že může přijít ještě jedna zima jako ta letošní. Počítáme se dvěma scénáři na příští sezonu, samozřejmě nikdo si nepřeje, aby to byl ten horší, ale pokud se to stane, budeme to muset ještě rok vydržet.

Zábavní průmysl, kterým je i profesionální sport, zažívá během pandemie ekonomický propad. Jak moc to dosud odnesl biatlon?

Z pohledu světové úrovně jsme závody absolvovali, což znamená, že jsme přišli jenom o minimum z marketingových práv. Kontrakty na televizní práva běží nadále stejně, takže z tohoto pohledu nemáme problém. Do budoucna ale bude důležité sledovat, jak se jednotlivé vlády postaví k podpoře sportu jako takového a také jak dopadne krize na reklamní partnery sportu. Když firmy nebudou mít peníze, logicky se to projeví.

Jak moc je biatlon závislý na fanoušcích na tribunách a okolo trati?

Je to obrovská část rozpočtu jednotlivých zastávek světového poháru. Bavíme se o