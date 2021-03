Bill Gates: Můj zelený manifest

Problém je prostý: další skleníkové plyny si už do atmosféry nemůžeme dovolit uvolňovat, píše Bill Gates.

Když mluvím o klimatické změně, často dostávám otázku: „Jak můžu pomoct?“

Někdy se ptá člověk, který jednoduše chce vědět, jestli má přestat kupovat umělohmotná brčka. (Odpověď: s klimatickou změnou to moc nenadělá, ale životnímu prostředí to pomáhá jinými způsoby.) Stejně často ovšem otázku položí člověk, který je zvyklý pracovat ve větším měřítku – třeba generální ředitel, který chce vědět: „Co může moje firma udělat, aby to mělo skutečný dopad?“

Naneštěstí se i těm nejzapálenějším propagátorům klimatické změny nedaří na tuto otázku najít uspokojivou odpověď. Ne že by ale neexistovalo nic, co by firmy mohly udělat, aby klima měřitelně ovlivnily. Jen ta opatření nepřijdou snadno. Vyhnout se klimatické katastrofě vyžaduje