„Postižená odvětví odsoudil na smrt.“ Podnikatelé doufali v účinnější kompenzace, místo toho má přijít jejich konec

„Řešili jsme, zda rozpočet bude mít dostatek zdrojů na to, abychom na ty částky, které činí zhruba jednu miliardu korun denně, měli. Pan prezident má názor, že bychom měli přecházet z dotačního na záruční charakter, což stejně bude s ohledem na kapacity rozpočtu někdy v květnu v červnu nutné,“ řekl po jednání Havlíček.

„Předpokládáme, že se ve druhém čtvrtletí začnou uvolňovat restrikce. Obchody a služby se začnou otevírat, takže nebude nutné kompenzovat tempem jako dnes,“ doplnil vicepremiér pro Deník N. „Pak by zdroje měly vyjít třeba až do podzimu a postupně to budeme kombinovat s nepřímou podporou, která by v době plného fungování ekonomiky měla být tou hlavní,“ podotkl Havlíček.

Zástupci podnikatelů ohlášenou změnu považují za fatální