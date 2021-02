Pod sněhem a bez proudu. Mráz v Texasu jako krize izolacionismu

Když jsem před padesáti lety chodil do školy v texaském Dallasu – celou zimu bez kabátu, protože stačil svetřík –, jednou napadl sníh. Asi jeden centimetr, a to bylo víc, než na co většina „Texans“ byla zvyklá. Tehdy jsme my seveřani ukazovali spolužákům, jak si s tím hrát a zavedli jsme koulování jako převratnou novinku.