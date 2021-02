Notes: Enigmatický Hamáček, oportunistický Zeman a nedotknutelný průmysl

V Česku jsme narazili na zvláštní situaci. I když se opatření proti koronaviru neustále zpřísňují, případy přibývají. A jedním z důvodů, proč tomu tak je, je podle místopředsedy Jana Hamáčka paradoxně přílišná důvěra ve zdravotnický systém. Ta by byla sama o sobě dobrou známkou, jenže to bychom museli být v jiné době.

„Když to zjednoduším, velká část populace říká: ‚Nic se mi nemůže stát, a kdyby se mi něco náhodou stalo, zdravotníci mě z toho vytáhnou‘,“ tvrdí. Jenže je možné, že nevytáhnou. Například dnes ráno oznámil Plzeňský kraj, že už jim nezbývají žádná místa pro covidové pacienty. Nula míst. Lůžka došla. Nemocní proto budou muset být převezeni jinam. Jenže problém koronaviru spočívá v tom, že ani kapacity jiných nemocnic nejsou bezedné.

I proto Hamáček v rozhovoru s Bárou Janákovou akcentuje, že je zpřísňování nutné. Nesetkává se ale mnohdy se zájmy průmyslu: tedy ministra Havlíčka i premiéra Babiše. Co má konkrétně vláda v plánu, ale říct nechtěl a kolem odpovědí našlapoval opatrně, až enigmaticky. Prozradil ale, že má vláda plán, jak dodržování plánovaných opatření vymáhat.

Se zavřením průmyslu souhlasí i odborářský předák Josef Středula, kterého vyzpovídal Prokop Vodrážka. „Vláda tvrdí, že se situace mezi březnem 2020 a březnem 2021 nijak nezměnila, když navrhuje stejná opatření. To podle mě rozhodně nevypovídá o tom, že vláda ví, co se děje a jaké nástroje má použít, abychom se z toho dostali,“ neskrývá Středula rozladěnost.

A aby toho nebylo málo, nutnost omezení styku lidí na pracovišti dokládají i výsledky studie společnosti PAQ Research. V osobních životech lidí podle expertů už o moc víc utahovat šrouby nejde. O tom, jak se na současnou situaci tváří data, psal Jan Moláček.

Takže zatímco se vláda snaží celou situaci řešit, pravda, někdy dost špatně, prezident dolních deseti milionů krizi využil k dalšímu posílení svého vlivu na vládu: vytrháváním kořenů na premiérově cestě výměnou za vděk. A občané? Ať podle prezidenta klidně zkrachují. V rozporu s tím sám Zeman opakuje, že mu nejvíc ze všeho záleží na tom, aby neklekla ekonomika: i za cenu vyhnutí se lockdownu. A prezidentovo přání Babiš i přes své projevy o ochraně lidských životů plní. Zemanovo počínání při pandemii zanalyzoval ve svém komentáři kolega Jan Wirnitzer. A poskytl například i smutné srovnání se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Honza o Zemanově politikaření mluví i v dnešním podcastu.

Politika by měla mít nějaký finální level, po kterém by se už škodit nemělo: po dosažení určitých milníků by měl dotyčný politik dostat třeba zlaté hodinky a diplom, že vyhrál celou politiku a už se nelze posunout dál. Všichni by mu zatleskali a nám všem by tu bylo lépe.

Co se dělo dál?

Fanoušci Bohemians našli způsob, jak chodit na fotbal, aniž na něj vlastně musí chodit: o zeď, kterou je hřiště obehnané, si opřeli žebříky a fotbalu fandí „načerno“. Policie však jejich vynalézavost nedocenila. Fanoušci podle strážců zákona porušují hned několik nařízení naráz. Sám klub je za nadšence na žebřících rád, i když přiznává, že dodržování opatření má před podporou hráčů přednost.

Ruského opozičníka Navalného převeleli z věznice do trestanecké kolonie neznámo kam. Podle úřadů nedodržel pravidla podmíněného trestu. O tom, jaké otřesné podmínky v podobných zařízeních panují, psala včera Petra Procházková.

Světová zdravotnická organizace i přes drobnohled čínské vlády ve Wu-chanu pátrala po původu koronaviru. O tom, co zjistila a jestli se jí dá věřit, píše ve vyčerpávajícím textu Magdalena Slezáková.

Trochu nervozity může vzbudit zjištění kolegy Lukáše Prchala. Oddělení NCOZ, které se věnuje boji proti terorismu a extremismu, za půl roku dvakrát obměnilo vedení. A i když sám útvar tvrdí, že je vše v pořádku, policejní odbory upozorňují na možné vyhazování nepohodlných policistů.

Kontext N:

