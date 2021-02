Trojnásobná matka popisuje, co ji přimělo nechat naočkovat své mladší dcery po dlouhém období odmítání. Svou roli sehrály pochybnosti manžela, stránka Zomri, ale také špatný odhad toho, jak se bude antivakcinační hnutí vyvíjet.

Juliana byla deset let antivaxerkou: Věřila jsem, že pro děti dělám to nejlepší

I když je to téměř třináct let, Juliana si přesně pamatuje ten moment, který nastartoval její cestu mezi takzvané antivaxery. Bylo to v létě 2008, kdy se zúčastnila ekologicko-ezoterického festivalu v Šamoríně.

„V ezoterických kruzích jsem si našla kamarádky, když jsem čekala první dítě. Pomohly mi svými radami, později mě pozvaly také na ten festival,“ vzpomíná. Na ezoterickém festivalu si poslechla přednášku o očkování, na kterou nebyla připravena. Dvě ženy mluvily o údajně škodlivých látkách ve vakcínách, popisovaly příběhy dětí, které prý měly po očkování trvalé následky.

Do té doby bylo pro Julianu očkování téma, o kterém by ji ani nenapadlo vést diskusi. „Očkování jsem brala jako něco samozřejmého. Šokovalo mě už samotné zjištění, že vůbec existují názory proti očkování,“ říká. Juliana se po přednášce zeptala kamarádek, co si o tom myslí. Tehdy ji zasáhla druhá rána. „S absolutní samozřejmostí mi řekly, že ony své děti očkovat nedaly,“ říká.

„Dnes se za to stydím“

Juliana Mládková je matkou tří dětí. Mluví o sobě jako o bývalé antivaxerce. Názory této komunity ji ovlivnily do takové míry, že prostřednímu dítěti přerušila očkovací cyklus a nejmladší dítě zprvu nenechala očkovat ani jednou vakcínou.

„Dnes na to vzpomínám jako na období, za které se stydím. Zpětně jsem ráda, že mé děti neonemocněly žádnými nemocemi, proti kterým mohly být očkované,“ říká.

Příběh Juliany proto nabízí cennou sondu do uvažování lidí, kteří jsou odpůrci očkování dětí. A také připomíná, že skupina takzvaných antivaxerů může být různorodá a neplatí pro ni jednoduché nálepky. Julianě je dnes 41 let, vede malý e-shop, který dováží na Slovensko rybí oleje. „Já i mé kamarádky, které také odmítaly očkování, jsme rozhodně nebyly žádné hysterky z internetových fór,“ vysvětluje.

Matky-antivaxerky podle Juliany často žene kupředu v prvé řadě