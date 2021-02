Situace je kritická, hrozí obrovské ztráty na životech. Zavřel bych výrobu, která není nutná pro chod státu, říká Hamáček

Ještě včera ráno premiér řekl, že nová opatření vyhlásíte večer. Nakonec jste ale jen zakázali cesty do exotických lokalit. Co se stalo?

Po diskusi na vládě jsme dospěli k souboru opatření, která bychom chtěli přijmout. Nicméně vzhledem k tomu, jak závažná ta opatření jsou a aby to mohlo fungovat, je potřeba nouzový stav. Dohodli jsme se tedy, že budeme pokračovat dnes a že chceme ta opatření, než je finálně schválíme, konzultovat s opozicí.

Současně chceme najít shodu na řešení ve Sněmovně. Nemá smysl vyhlásit opatření v situaci, kdy nevíme, jestli nouzový stav bude, nebo nebude.

Vyhlásíte tedy opatření až v pátek, jakmile vám Sněmovna prodlouží nouzový stav?

To je na diskusi. Pokud bychom je vyhlásili dřív, teoreticky by mohla platit pouze do soboty. Přijde mi logičtější je v klidu prodiskutovat i s opozicí a současně s ní najít řešení hlasování ve Sněmovně.

Vicepremiér Karel Havlíček už v Českém rozhlase oznámil, že skutečně tvrdý lockdown. který omezuje třeba provoz podniků, nebude. Můžete tedy říct, jaká další omezení jsou ve hře?

Já bych nechtěl dělat to, co je velmi často kritizováno. Tedy že ta opatření po kouskách unikají do médií dřív, než jsou hotová a prodiskutovaná. Situace je prostě vážná a řešení musí být razantní. Víc bych k tomu neříkal, nechci rozvíjet spekulace. Četl jsem dneska různé články v různých novinách a jsou plné do jisté míry nepravdivých spekulací. Všichni spekulují, což nepřispívá ke stabilitě.

Máme připravený set razantních opatření. Nejprve je projednáme s opozicí a poté je zveřejníme.

Platí ale slova pana Havlíčka, že uzavírání podniků nebude?

Takto kategoricky to na vládě nepadlo. Vláda neměla žádný závěr. Pan Havlíček je proti tomu, aby se podniky zavíraly, je proti tomu i pan předseda Hospodářské komory Dlouhý. Na druhou stranu celá řada odborníků říká, že průmysl by se na opatřeních podílet měl.

Takže je možné, že pan Havlíček bude přehlasován.

Já nechci spekulovat. Jen vám říkám, jaká je situace.

Dá se nyní říct, že pro tvrdý lockdown není teď v Česku politická vůle?

Vláda o tom diskutuje a i za účasti odborníků hledá nejlepší možné řešení. Moc dalších pokusů už totiž nebude.

Takže je možné, že v následujících dnech vyhlásíte tvrdý lockdown?

Paní redaktorko, když vám na tuto otázku odpovím