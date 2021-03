Advokáti v Bělorusku nejsou drazí pošťáci, ale kronikáři zločinů

Do loňského léta Michail Kiriljuk řešil obchodní spory, hádky mezi podnikateli, bankroty, arbitráže, zastupoval běloruské podniky v mezinárodních přích. Byl schopný, ambiciózní, úspěšný. Žil v blahobytu a kariéru měl před sebou.

„Chceš být právníkem? Nelez do politiky.“ Takový byl nepsaný zákon Minského kolegia advokátů. I on ho ctil, až do srpna 2020. Tehdy, po zmanipulovaných prezidentských volbách, ve kterých opět zvítězil Alexandr Lukašenko, vyšly statisíce lidí do ulic. A mnozí z nich potřebovali jeho pomoc.

„Najednou si deset tisíc Bělorusů prošlo vězením, mělo problémy s policií, stanulo před soudy. Mnozí byli mučeni. A v Bělorusku je dva tisíce advokátů. Jen dva tisíce,“ vzpomíná na chvíli, kdy se rozhodoval, zda zůstane neutrální, nebo volání o pomoc vyslyší.

„Telefon drnčel od rána do večera. I moji známí se ocitli v želízkách. Vlastně jsem ani nechtěl být advokátem demonstrantů, ale nebylo zbytí. Začal jsem některé hájit. Komerční spory šly najednou stranou.“

Do té doby jste byl zvyklý spory vyhrávat. Chápal jste, že najednou už nezáleží na vašich schopnostech? Že nemůžete ovlivnit, zda klient půjde za mříže, nebo ne?

Chápal.

Jaký mělo tedy vaše konání smysl?

Mělo to význam. Musíte případ zdokumentovat, vyslechnout lidi hned poté, co se věc odehrála. Je důležité zaznamenat veškeré okolnosti hned. Shromáždit lékařské zprávy a to všechno někam dobře schovat.

A pak donekonečna psát žaloby na „kruté policisty“, které vám budou zamítat. Není to ztráta času?

Ano, všechno mi zamítnou, ale na každém sdělení o zamítnutí je jméno a příjmení toho, kdo rozhoduje. Až dojde k