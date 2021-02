Turistů méně a zavřené bary. Švýcaři si ale o prázdninách i v pandemii užívají sjezdovek, hotelů a saun

Prašan, upravené sjezdovky, večeře v restauraci a relax ve wellness… To není vzpomínka na loňskou dovolenou, ale prožitý minulý týden ve švýcarských lyžařských střediscích, který v Deníku N popisuje naše ženevská spolupracovnice. I Švýcaři mají prázdniny, ale na rozdíl od Čechů daleko mírnější průběh pandemie.

Snídaně na vidličku, dojít si pěšky na nejbližší lanovku, žádná fronta, žádná tlačenice ani panika. Prostě pohoda, kterou si přijeli o zimních prázdninách vychutnat příznivci lyžování na svazích sjezdovek ve Švýcarsku. A že jich v zemi je – lyžování je národní sport; lyžování plné alpské symboliky je nedílnou součástí národní identity země. Každý třetí Švýcar je vášnivý lyžař.

Samozřejmě nic není zadarmo, oproti předchozím rokům je navíc potřeba na lanovce nosit roušku. Nebo se toleruje nákrčník, když se stojí fronta na sedačku ve vzorných rozestupech 1,5 metru.

S rouškou se pak samozřejmě pohybujete v hotelu, hotelové restauraci, ale do sauny ani do vířivky se s ní nechodí. Jediné, co hotel požaduje, je