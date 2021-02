Polovinu kontaktů mají lidé v práci, v soukromí už moc přitvrdit nelze, ukazují studie

Zhruba polovina všech kontaktů mezi lidmi se dnes v Česku odehrává v práci. Druhá polovina připadá na domácnost, širší rodinu a přátele. Vyplývá to ze studií, které dlouhodobě zkoumají život během pandemie. Podle sociologa Daniela Prokopa by se vláda měla při zpřísňování opatření zaměřit právě na pracoviště. Ekonom Filip Pertold je přesvědčen, že by mělo být ve hře i krátkodobé uzavření provozů.