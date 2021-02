Jak se nejsnáze dostat k vakcíně, když vám bylo sedmdesát (otázky a odpovědi)

V příštích dnech se budou moci přihlásit k rezervaci vakcíny senioři nad 70 let a učitelé. Některým lidem nabídnou očkování jejich praktičtí lékaři, jiní se budou muset registrovat pouze přes centrální systém. Deník N přináší základní přehled o tom, jak by mohlo očkování od 1. března vypadat.

Kdo se může nově hlásit k očkování?

Po seniorech starších 80 let a zdravotnících by se od 1. března měli mít možnost registrovat k vakcíně také lidé starší 70 let, kterých v Česku žije celkem 970 tisíc. Zhruba 300 tisíc učitelů a ostatních pracovníků ve školství se bude v centrálním systému moci registrovat už od této soboty. Senioři si na rozdíl od učitelů budou moci přijít pro vakcínu ke svým praktickým lékařům. Tuto možnost ale budou mít jen lidé, jejichž ošetřující lékař bude vakcíny proti covidu-19 aplikovat.

„Zatím se přihlásilo zhruba 3500 praktiků, kteří mají o vakcinaci svých pacientů zájem. Doporučujeme lidem, aby se nejprve ujistili, jestli se jejich lékař do systému očkování zapojil,“ uvedl pro Deník N šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka s tím, že registrovaní lékaři budou moci očkovat zatím jen své pacienty. Nebude možné, aby pacient požádal o vakcínu jiného lékaře, který vakcíny podává.

Vakcínu u praktiků dostanou jen senioři, učitelé se budou muset hlásit zřejmě pouze přes centrální rezervační systém, a možnost očkování u praktických lékařů se jich tedy netýká.

Jak se přihlásit k vakcíně u svého praktického lékaře?

Senioři nad 70 let se budou moci registrovat buď přes centrální rezervační systém, nebo si o vakcínu říci přímo u svého praktického lékaře. Někteří lékaři už začali pacienty ve věku nad 70 let