Otevření obchodů nebo návrat dětí do škol? To je už nejspíš jen hudba minulosti. Premiér Andrej Babiš dnes varoval, že nás čekají pekelné dny a opatření zpřísní. „Situace je extrémně vážná,“ oznámil Babiš. Jak budou vypadat další opatření či postup, se ale dozvíme až pozdě večer. Možná. Vláda zasedá k dalšímu jednání o prodloužení nouzového stavu v osm hodin večer. Jak to dopadne, vás budeme informovat v minutách.

A pekelných dnů a neveselých poměrů u nás si dnes všímají i Reuters nebo Bloomberg.

To v Rakousku nemají jen trávu zelenější, ale i epidemická situace se jim tam od konce listopadu zlepšuje. Země proto začíná postupně rozvolňovat. A lepším podnebím to není. „Pokud čísla klesají, je to znamení toho, že to lidé berou vážně. Čísla nelžou,“ říká v rozhovoru přední rakouský infektolog.

A v Maďarsku mezitím začali očkovat čínskou vakcínou Sinopharm. Jó, kdybychom zůstali v Rakousku-Uhersku, kde jsme dneska mohli být…

Ideálním řešením na situaci (čti patálii) v Česku by byl podle vrchního epidemiologa tvrdý lockdown. Jenže zavést ho u nás nebude jen tak. „Vymahatelnost a kontrola opatření nejsou dostatečné… Když se podíváte, kolik platí lidé pokuty v zahraničí a u nás, je to velký rozdíl. U nás jsou to symbolické částky a lidé si z toho nic nedělají, protože vědí, že vymahatelnost je nízká, a případná pokuta je nezajímá,“ říká vrchní epidemiolog Roman Chlíbek v rozhovoru s Prokopem Vodrážkou.

Koronavirus nechodí jen po horách a seniorech, ale i po dětech školkou povinných. A podle senátorky Vítkové jsou hlavním problémem nedisciplinovaní rodiče, kteří děti do školek vodí i přesto, že je rodina v karanténě či mají příznaky onemocnění. Jenže rodiče často nemají na výběr, píše Jana Ustohalová.

Vakcína AstraZeneca je v Česku otloukánkem. Je tady, je připravena, ale senioři ji nechtějí. Kraje proto plánují vakcínu nabídnout do ordinací praktických lékařů a učitelům. O vakcíně, kterou nikdo nechce, ale v Británii ji už dostaly stovky tisíc lidí a mladí by jí u nás tak nepohrdli, více píše Iva Bezděková.

Poručíme větru, dešti i viru. Komunisté chtějí i přes nepříznivou pandemickou situaci v březnu pořádat volební sjezd. Na ministerstvu zdravotnictví proto požádali o výjimku. Jenže někteří straníci upozorňují, že udělená výjimka by KSČM mohla u veřejnosti uškodit. A část členů se také obává o své zdraví.

Víkendy volné a pět týdnů dovolené? Pro Číňany sen. V zemi draka se pracuje 996, někdy už 007 nebo do padnutí. Kolik práce (sil, potu i životů) stojí za čínským „ekonomickým zázrakem“ i jak práce 996/007 vypadá, v podcastu Studio N popisuje Magdalena Slezáková.

Gruzínská policie si včera přišla pro opozičního předáka Nikanora Meliu, což zvedlo vlnu nevole. Jak v zemi, tak i za jejími hranicemi. „Jedno je jasné – Meliovo zadržení povede k ještě větší polarizaci politické situace v zemi a poškodí image Gruzie jako země, která se snaží stát členem NATO a EU,“ píše BBC. Více o politické situaci v Gruzii píše Kirill Ščeblykin.

„My právě chceme dokázat, že hromadné akce s otestovanými návštěvníky jsou dobrým řešením. Když odhlédneme od politiky, je potřeba nyní co nejvíce podobných akcí, abychom protestovali co nejvíce potenciálních přenašečů,“ vysvětluje svůj plán Karel Luxík z iniciativy Cesta ze tmy, která se snaží dostat otestované lidi na hromadné akce. Za sebou už mají tři úspěšné – Partičku a dvě utkání fotbalové Slavie.

A u Slavie ještě zůstaneme. Konkrétně na VIP tribuně při zápasu s Leicesterem. Někteří prominenti, kteří na zápas přišli, totiž podle sinoložky Olgy Lomové nemají v lásce jen fotbal, ale dříve také projevili náklonnost k čínskému byznysu. „V čínském podání má byznys, stejně jako fotbal, nezpochybnitelný politický význam,“ píše a připomíná českou tvář čínské medicíny, profesora Prymulu nebo Tvrdíka z CEFC.

Ruští novináři získali důkazy o životě v trestaneckých koloniích. Na videích je zachyceno týrání, ponižování i „osobní prohlídky“. Někteří vězni převýchovu nepřežijí. Případy se vyšetřují… jenže tak nějak „po rusku“. A novináře, kteří videa získali, nepřekvapila jen krutost mučení, ale i ti, kdo obušky drží. Jsou to ti samí, kteří už v minulosti za mučení vězňů stanuli před soudem. (Natočená videa jsou označena jako 18+. Silná povaha+, dodávám já.)

Co se dočtete v zítřejším tištěném Deníku N?

Senioři vakcínu od AstraZeneky nechtějí. Má špatnou pověst

Čím větší je školka, tím víc je nakažených

Zeman za covidu: málo empatie, své vlastní zájmy a chválení vlády

Čísla ukazují, jak lidé berou opatření vážně

Epidemie opět nabírá dech. Buďme rozumní a opatrní

Automobily jako důkaz komunistického papalášství

Na FAMU se můžete učit herní design

Ústavní soudce: Nejsme starý Řím. Ani v krizi nelze dát moc diktátorovi

Krátké zprávy, dobré zprávy

O tom, že pandemická situace v Česku není dobrá, už jsme si řekli. Vrcholní vládní činitelé to vědí také, a proto nelení a jednají. Například šéf Sněmovny a kytarista Vondráček se dnes sešel se svým, v hudebních kruzích známějším kolegou, zpěvákem Danielem Landou. A přišli i další zástupci Blanického manifestu.