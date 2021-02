Mohl šířit naději a jít příkladem, ale nešel. Zemanova útočnost může zvýšit naštvání na politiku, říká expertka

To, že se národ musí v době pandemie semknout a táhnout za jeden provaz, se stalo otřepaným politickým klišé. Ne že by to nebyla pravda, ale pokud takové verbální výzvy nejsou doprovázené konkrétními kroky vysokých činitelů, dopad na obyvatelstvo mají jen omezený. Deník N k tomu vyzpovídal politoložku Evu Lebedovou.