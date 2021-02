Chodit na zápasy a koncerty s negativním testem může být řešením, nechceme ale provokovat, říká šéf projektu

Zápas fotbalové Slavie s anglickým Leicesterem vidělo minulý čtvrtek přímo na stadionu 600 lidí. A to díky projektu Cesta ze tmy, za kterým stojí majitel produkční společnosti Karel Luxík, jehož iniciativa se snaží dostat otestované lidi na hromadné akce. „Když odhlédneme od politiky, je nyní potřeba co nejvíce podobných akcí, abychom protestovali co nejvíce potenciálních přenašečů,“ říká Luxík v rozhovoru pro Deník N.