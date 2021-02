Hodina soudů teprve přijde, ani v krizi tu nemůže vládnout diktátor, říká ústavní soudce Šimíček

Co byl hlavní problém zrušeného opatření? Že vláda plošně zakázala maloobchod a tento zákaz měl příliš dlouhý seznam výjimek – mluvil jste doslova o telefonním seznamu –, nebo by tyto okolnosti byly v pořádku, kdyby je vláda uměla řádně odůvodnit?

Obojí. Ústavní soud zdůraznil, že když vláda činí opatření, která velmi robustně zasahují do základních práv, musí každý takový zákaz pečlivě odůvodnit. Protože vláda zvolila řešení, kdy vyslovila paušální zákaz s telefonním seznamem 36 výjimek, bylo namístě odůvodnit každou z nich. Některou více, u jiných – potraviny, léky – byla z povahy věci tato potřeba menší.

Zároveň ale Ústavní soud řekl, že pravidlem by měl být opačný postup, nikoli neodůvodněný zákaz veškeré podnikatelské činnosti s následnými výjimkami, což evokuje, že bychom vládě měli být „vděční“, že něco povolí. V podmínkách právního státu by měla velmi bedlivě a opatrně volit zákaz pouze tam, kde je to skutečně nezbytné.

Není to ale v podstatě stejný princip?

Můžete namítnout, že ten rozdíl není vlastně tak dramatický, že jde jen o jinou legislativní techniku. Když něco zakážete a něco povolíte, nebo něco povolíte a něco zakážete, výsledek je velmi srovnatelný. Ale tady jde skutečně o principiální nastavení, to zaprvé.

A zadruhé, Ústavní soud u jednotlivých výjimek řekl, že i v jiných evropských státech se rozlišuje mezi zastupitelnými a nezastupitelnými službami. Nepochybně je shoda, že vždycky je třeba co jíst, kde tankovat, kupovat léky. Tam je argumentace vlády v podstatě velmi jednoduchá. Ale nad tento rámec je mnoho služeb, u nichž je to už k diskusi, a různé státy volí odlišná řešení, což ostatně přiznala i vláda. U nás dostaly výjimku třeba železářství, salony pro psy, květinářství. Dovedu si představit, že pro to dobré důvody jsou. Ale tyto důvody si můžeme jen domýšlet. A to je ten problém.

Není ovšem přirozené, že vláda při pandemii nepostupuje tak precizně jako za bezproblémové situace?

V rozhodnutí jsme na vládu nebyli přísní. Chápeme, že když pandemie v březnu 2020 začala, bylo to překvapení pro všechny. Hledala se společnost, státní orgány i soudy. U krizových opatření, když je něco zcela překvapivého, náhlého, neprobádaného, i Ústavní soud má relativně velké pochopení, určitou empatii vůči tomu, že nejsou hned připravena konkrétní řešení a teprve se hledají. I krizový zákon pamatoval trochu na jiné situace. Teď už se nicméně nepíše březen 2020, ale únor 2021. A to už ta přísnost na omezující opatření musí být větší.

Byl při vašem rozhodování podstatný právě tento časový faktor?

Myslím, že byl velmi podstatný.

Jaký by byl správný postup? Aby vláda řekla, kde se virus šíří více? A musí to být uvedeno přímo v opatřeních, nebo stačí, když o tom veřejně mluví členové vlády?

Ústavní soud uvedl, že v optimálním případě by odůvodnění mělo být k dispozici již při vydávání opatření. Nicméně ty skutečné, relevantní, racionální, konkrétní důvody mají být k dispozici alespoň v momentě následného soudního přezkumu. Vláda je účastník řízení, dvakrát jsme ji vyzvali, dvakrát vyjádření dodala, podle většiny pléna však bylo nedostatečné a nekonkrétní. K jednotlivým výjimkám tam nebylo uvedeno nic.

Proč salon pro psy ano, a pedikúra ne?

Podle většiny Ústavního soudu to nebylo dostatečné?

Z hlediska podoby odůvodnění krizových opatření Ústavní soud nevytváří manuál pro vládu. Určitě však dává smysl argumentovat odlišením nezbytného a zbytného zboží a služeb. Asi se shodneme na tom, že některé zboží je absolutně nezbytné, protože potřebujeme například potraviny a léky. U dalších výjimek je ale namístě vysvětlit, v čem spočívá skutečný důvod jejich vynětí ze zákazu.

Tyto důvody však neznáme a nevíme ani, zda existují relevantní data. Pak se ovšem dostáváme do situace, kdy vzniká nerovnost, a my nevíme, zda pro tuto nerovnost jsou dány přesvědčivé důvody. Máte vedle sebe třeba trafiku a knihkupectví. Proč je knihkupectví zavřeno a trafika nikoli? Je to proto, že se