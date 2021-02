Tvrdý lockdown je v Česku téměř nereálné provést. Neumíme vymáhat ani současná opatření, říká vrchní epidemiolog

Včera vyzvala skupina čtyřiceti odborníků k tvrdším opatřením, která by se dotkla i průmyslu. Pochopil jsem, že pro ministerstvo zdravotnictví to zatím není priorita. Jak se k tomu stavíte vy jako vedoucí epidemiologické skupiny?

Já o té výzvě nic moc nevím, protože jich je obecně hrozně moc a zachytil jsem pouze kousek. Dost dobře si nedovedu představit, na základě čeho došli ke 40 dnům. Proč to není 30 nebo 50? Do detailů ji neznám.

Já se ptal spíše obecně. Je to další z řady výzev části odborné veřejnosti, která volá po tvrdších opatřeních. Zajímají mě dvě věci: Je to pro vás alternativa? Případně jaká je vaše představa toho, jak by lockdown mohl fungovat?

Alternativa to je a i ministerstvo říkalo, že pokud se bude situace dramaticky zhoršovat, může se přistoupit k dalším, drastičtějším opatřením. To vnímáme. Jestliže bude kolabovat zdravotnictví a budou přeplněné nemocnice a nebudeme mít pacienty kam dávat, musí dojít k ještě většímu zpřísnění. Ať už je to větší omezení pohybu, nebo uzavírání dalších aktivit. Musí být připravená alternativa.

Ale na stole zatím není, i když se blížíme k hraně deseti procent.

Ano, deset procent je hrana. Znamená, že se bude muset řešit pomoc ze zahraničí. Už se jedná s Polskem a Německem, respektive jsou od nich nabídky. Z mého pohledu by se mělo řešit, jak rychle se budou otvírat školy. Nevím o tom, že by epidemiologická skupina projednávala to, že se na 40 dní vyhlásí tvrdý lockdown a zastaví se ekonomika. Touto cestou úvahy nejdou.

Ano, je to nejideálnější z pohledu epidemiologie. Ať všichni zůstanou doma a nefunguje nic. To epidemii určitě zbrzdí. Otázka je, jak