Zlom: Česko se blíží limitům kapacit a chce požádat Německo o přijímání pacientů

Po dvou měsících dramatické situace v západočeských nemocnicích přichází zlom. Česká vláda začala jednat s Německem o převozu pacientů do saských a bavorských nemocnic. Ačkoliv sousední země několikrát nabídla pomoc s převzetím nemocných do své péče, ministr zdravotnictví Jan Blatný se nechal opakovaně slyšet, že se bez ní Česko obejde a poradí si samo. Nyní stát obrátil, o překlady pacientů do Německa však ještě vláda musí oficiálně požádat.