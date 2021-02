Vláda se zachovala protiústavně. Rozhodnutí soudu otevřít gymnázium je jen důsledek, říká právník Kysela

Městský soud v Praze rozhodl, že výuka na pražském Gymnáziu Na Zatlance už nesmí být distanční. Ústavní právník Jan Kysela k tomu podotýká, že verdikt upozorňuje na závažný problém, tedy že nouzový stav byl vyhlášen v rozporu s ústavou. Faktický dopad ale rozhodnutí nemá. Žáci se do školy nevrátí kvůli jarním prázdninám a pak už budou opatření vyhlášena podle pandemického zákona. Upozorňuje také, že rozsudek nelze vztáhnout na jiné instituce a provozovny.

Městský soud v Praze dnes zveřejnil rozhodnutí, že Gymnázium Na Zatlance je uzavřeno nezákonně a studenti by měli do školy opět chodit prezenčně. Má to nějaký dopad na další instituce?

Soud rozhodl v konkrétním řízení o konkrétních účastnících a pro ně je to závazné. Bezprostředně to neznamená nic, protože