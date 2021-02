Soud nařídil gymnáziu obnovit klasickou výuku. „Je to upozornění na závažný problém bez reálných dopadů,“ říká právník

Nouzový stav, který vláda vyhlásila bez souhlasu Sněmovny, podle soudu odporuje ústavě, a proto jsou neplatná i opatření, která z něj vycházejí.

„Pokračování nouzového stavu od 15. 2. 2021 odporuje ústavnímu pořádku,“ stojí v rozsudku, který má Deník N k dispozici. „Pro postup žalovaného, který neposkytuje denní formu vzdělávání, tak v době vydání tohoto rozsudku neexistuje žádný způsobilý právní podklad,“ sdělil soud.

Podle soudce Milana Taubera měl městský soud právo a povinnost posuzovat ústavnost nouzového stavu. Ústavnímu soudu by to náleželo pouze v případě, že by byl nouzový stav vyhlášený zákonem, nikoliv podzákonným opatřením. Soudce také Deníku N řekl, že stejně by posoudil každé opatření, které se o nouzový stav opírá.

„My jsme se zabývali pouze situací jednoho gymnázia, nicméně nemohu tvrdit, že