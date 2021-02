Kočnerovu nebezpečnost jsem neodhadl, nechal sledovat i mé děti, říká bývalý vyšetřovatel

Kočnera jste na začátku vyšetřování směnkové kauzy podle svých slov podcenil. Jak se to projevilo?

Podcenil jsem ho v tom, jak velký má vliv a kam až je ochotný zajít.

Překvapilo vás jeho obvinění v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové?

Ano. Nemyslel jsem si, že by někdo mentálně zůstal v devadesátých letech a myslel si, že něco vyřeší vraždou.

Proč byl Kočner přesvědčený, že mu to projde? Co ho dělalo nedotknutelným?

Systém. To, co dělal (podvody na DPH a další ekonomická trestná činnost, pozn. red.), mu v podstatě umožňoval systém. Neboli jeho napojení na politiku, justici, na všechno. To ho dělalo tak silným.

Byl Kočner skutečně nebezpečný?

Jak moc dokáže být Kočner nebezpečný, jsem naštěstí nikdy osobně nezjistil. Jeho nebezpečnost jsem ale neodhadl. Nechal například sledovat moje děti. Dodnes nevím, jak to doopravdy bylo. Když mi byl přidělen případ směnek, Marian Kočner byl ještě dost silný a vlivný. Proto jsem upozornil rodinu, že teď budu řešit tenhle případ. A že budu určitě monitorovaný, a pokud by se kolem nich něco divného dělo, ať si dávají pozor.

Jednoho dne jsem odjel něco řešit od nás z Lučence do Bratislavy. Syn, kterému tehdy bylo necelých patnáct let, mi zavolal, že ho cestou ze školy až domů sledovalo nějaké auto. Doma byl sám a měl zůstat sám až do večera. Začal jsem si nadávat: „Ježiši, debile, ohrozil jsi ho!“ Jenže z Bratislavy je to k nám do Lučence autem tři hodiny. V tom okamžiku jsem nevěděl, co dělat. Byl to hodně blbý pocit.

Měl Kočner i plán, jak vás zkompromitovat?

Tehdy jsem něco podobného netušil, ale děly se zvláštní věci, které do sebe později zapadly. Že mi byl přidělený spis o směnkách, Kočner zjistil ještě předtím, než jsem se do spisu vůbec podíval. V našem policejním systému se ta informace objevila okolo 21. dubna 2018, já jsem ten spis dostal do rukou 26. dubna. Což si pamatuji přesně, protože jsem se šéfa ptal, jestli to má být dárek k svátku. Ve dnech mezi 21. a 26. dubnem si už o mně Kočner začal zjišťovat informace. Co jsem zač a tak podobně.

Setkání, které mělo sloužit k mé kompromitaci, proběhlo 3. května. Ten den jsem byl v Bratislavě, chtěl jsem se setkat s mezinárodně uznávaným expertem Dr. Aginským, který vyvinul analýzu forenzního zkoumání inkoustu. Přiletěl z Ameriky na soudní jednání ohledně směnek. Jednání bylo nakonec zrušené, ale s doktorem Aginským jsem se setkal. Chtěl jsem si od něj vyslechnout, jak ta analýza probíhá.

V Bratislavě jsem se tehdy potkal s kamarádem a ještě jedním člověkem, který se se mnou chtěl už delší dobu setkat. S tím jsem neměl problém, nevadí mi seznamovat se s lidmi, proto jsem kývl na nabídku, že si spolu dáme kávu.

Jenže s tím člověkem přišel i Para (Kočnerův právník, pozn. red.). Na to jsem vůbec nebyl připravený. Když jsem viděl, že u stolu v kavárně sedí Para, okamžitě jsem