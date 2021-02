Notes: Jestli někdo nechce vakcínu, fajn. Jsou tu davy mladších, kteří vám za ni utrhnou ruce

Kdo až dosud dokázal odolat tomu, aby si při každém čtení nových zpráv nerval zoufalstvím vlasy, bude mít dneska co dělat.

Iva Bezděková zjistila, že zatímco většina Česka čeká jako na smilování na moment, až se bude smět nechat očkovat, máme tu spoustu vakcín, jen s nimi neočkujeme. Česko jich má přes 120 tisíc a jsou nevyužité, což je zhruba 18 procent všech dosavadních dodávek. Ale místo toho, aby se všichni snažili je do paží Čechů a Češek dostat co nejrychleji, hádá se vedení státu o to, kdo je za to zodpovědný. Podle premiéra jsou to kraje. Kraje, konkrétně středočeský koordinátor, ale upozorňují na to, že o vakcínu AstraZeneca není dostatečný zájem, a navíc chybí zdravotníci, kteří by mohli očkovat. Přesto mají praktičtí lékaři začít očkovat až v březnu, ti ale žádají, aby se mohli do očkování zapojit co nejdříve, tedy hned.

Kolegyně Lenka Vrtišková Nejezchlebová má nesmělou radu: nechte očkovat praktiky hned a posuňte věkovou hranici. Pokud o vakcínu není zájem, dejte možnost se očkovat těm, kteří o ni stojí. Jsou jich davy.

„Když jsem po zasněžené dálnici přijížděl do Chebu, čekal jsem, kdy uvidím první náznak katastrofy, která se tu odehrává. Kraj počátkem roku zasáhl covid-19 tak prudce jako nikde jinde v Česku,“ začíná Prokop Vodrážka svoji reportáž z Chebu, která patří k tomu nejsilnějšímu, co jsem od něj kdy četla. Kolega má skvělý talent popsat život v jeho nejednoznačnosti a složitosti, a kdybyste měli dneska číst v Enku jednu věc, ať je to tato.

„Jenže zoufalství ani smutek neuvidíte, jsou pod povrchem uvnitř lidí, v jejich rodinách a za zdmi nemocnice. Z té se stal jakýsi symbol toho, čím si region prochází. Místem, odkud se teď lidé moc často nevrací,“ píše v reportáži.

Dezinformace a další hybridní hrozby jsou čím dál větším problémem a Česko proti nim musí bojovat aktivněji než dosud. Vyplývá to z materiálu, který dnes ráno schválila Bezpečnostní rada státu a Lukáš Prchal několik let odkládaný dokument analyzoval.

Nakladatelství Argo nedávno vydalo jihokorejský bestseller Vše o mé dceři, který napsala několikrát oceněná autorka Kim Hjedžin. Všimla si ho Majda Slezáková a vypráví o propasti mezi životem uvláčenou matkou a její lesbickou dcerou. „Ty si snad myslíš, že budeš věčně mladá? Myslíš si, že budeš mít pořád fůru času, abys napravila všecky svý chyby? Když něco nejde, má to obvykle svůj důvod,“ cituje Majda matku a myslím si, že ač jde o matku z Jižní Koreje, mnoho českých dcer by v jejích slovech mohlo poznat tu svou.

Včera stanice HBO odvysílala první díl dlouho očekávaného dokumentu o obvinění režiséra Woodyho Allena ze zneužívání jeho tehdy sedmileté dcery Dylan. Martin Svoboda připravil recenzi, v níž obě strany žádá, aby si ponechaly otevřenou mysl.

„Mnozí vynakládají značnou energii, aby dali veřejně znát, že ať je pravda jakákoliv, soukromý život Woodyho Allena se jich netýká a nemá vliv na vnímání jeho filmů. Jenže Woody Allen není pekař, je to vypravěč příběhů, velmi často se soustředících na vztah mladší ženy, která svede staršího muže, jenž ji přes veškerou snahu nedokáže odolat. Kdyby vyšlo najevo, že je dost dobrý důvod věřit tomu, že byl Allen v sexuálním vztahu se svými adoptovanými dětmi od velmi útlého věku, bylo by absurdní trvat na tom, že toto zjištění nemá vliv na vyznění velké části jeho filmů.“

Ústavní soud zrušil už neplatný zákaz prodeje. Vláda podle něj musí opatření jasně zdůvodňovat, jinak je lidé nebudou respektovat, píše Jan Tvrdoň. Ústavní soud přiznává vládě, že zvládání pandemie je mimořádnou situací, v níž se pohybuje. Ani v této situaci ale podle něj nemůže stát rezignovat, aby veřejnosti své kroky jasně zdůvodňoval.

Madeleine Albrightová kdysi řekla, že v pekle je zvláštní místo pro ženy, které nepomáhají jiným ženám. Pokud je to pravda, Italka Giorgia Meloniová už tam zřejmě má rezervované místo.

Ta vede hnutí Bratři Itálie, ultrakonzervativní politickou organizaci, která vyznává bigotní křesťanství, vyzývá k zákazu homosexuálních manželství, nadřazuje muže ženám a odmítá potraty i eutanazii. Proč je to důležité? Protože ultrapravicové strany v Itálii nabírají na síle: Bratři Itálie by spolu se Salviniho Ligou získali v předčasných volbách téměř 40 procent, upozorňuje Kristina Böhmerová.

Co vás zítra čeká v novinách?

– V ČR leží ladem 120 tisíc vakcín. Odpovědnost krajů, tvrdí Babiš

– Ústavní soud zrušil už neplatný zákaz prodeje. Vláda má opatření jasně zdůvodňovat

– Tu práci miluju, ale když jdu na covid, je mi zle, říká šéf ARO vinohradské nemocnice

– V Číně zemřely stovky lidí po „nadbytečných“ testech léků

– Téma: Blízcí lidé umírají v nemocnicích sami

– Každý pátý rodič má příznaky středně těžké deprese, ukázala studie

– Co všechno nemůžete napsat, když tomu textu chcete říkat analýza

– První dáma fantasy Ursula K. Le Guinová vypráví

– Bicep, dávka energie do lockdownové samoty

– Rapper Pablo, soudruh, za nějž mladí Španělé zuří v ulicích

Kdybyste přece jen zatoužili po něčem nadějném a optimistickém, poslechněte si dnešní díl Studia N, v němž Filip Titlbach mluvil s Petrem Koubským.

Dnešní díl je o tom, proč na planetu Mars přiletěly hned tři pozemské kosmické lodě najednou a co nového se díky tomu můžeme o Marsu dozvědět.

Mně Petrův laskavý a trpělivý tón udělá vždycky dobře. A koneckonců, jestli nám tady na Zemi bude za chvíli těsno, může být užitečné se dozvědět, zda máme případně kam prchnout.

Pěkný večer!