Meč, který tam neměl co dělat. Objev českého archeologa mění pohled na kontakty Keltů s Řeckem

Železný meč s dochovaným dřevěným jílcem a pochvou se zlatou výzdobou našli archeologové ve studně v Diově svatyni v řeckém městě Nemea už před několika desítkami let. Bez větší pozornosti pak dlouho ležel na dně vitríny v tamním muzeu jako řadový artefakt. Až do doby, než muzeum navštívili archeologové z pražské Filozofické fakulty UK. Jan Kysela, jeden z členů výpravy, ve zkrouceném kusu železa poznal jedinečný předmět stojící mezi světem Keltů a starých Řeků. V rozhovoru pro Deník N Kysela hovoří o svém výjimečném objevu, životě starých Keltů i o tom, že se do dnešních Čech z Říma dovážely bezcenné cetky.

Ačkoliv měla zbraň typicky keltské vzezření, ve studni se ocitla dříve, než Keltové podle dobových záznamů do Řecka vpadli. Je tak cenným archeologickým důkazem, že kontakty mezi Řeky a Kelty nebyly tak jednoznačné, jak si je historikové někdy představovali.

„Meč nalezený v Diově svatyni v Nemeii přináší celou řadu překvapivých nových faktů a zjištění, především nám ale dává pochopit, že Řekové či Makedonci byli jednoznačně v kontaktu s Kelty už desítky let před keltskou invazí do Řecka, a že se dokonce neštítili přijmout barbarskou výzbroj,“ popisuje Jan Kysela z Ústavu pro klasickou archeologii. S kolegyní Stephanií Kimmeyovou z University of Missouri nedávno publikoval obsáhlou studii předmětu a jeho kontextu v prestižním vědeckém časopise Archäologisches Korrespondenzblatt.

Podobných předmětů jsou pouze jednotky: přestože Keltové po vpádu do Řecka datovaném do roku 279 před Kristem zůstali v řeckém světě činní po další dvě staletí jako cizí nájezdníci nebo žoldnéři ve službách řeckých vládců, jsou známé jen tři další předměty svědčící o jejich tamní přítomnosti.

Na unikátní meč jste narazil v muzeu ve městě Nemea. Jak se to přesně stalo?

V roce 2015 jsme s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK vyrazili do Řecka poučit studenty o tamní archeologii. Já nedělám řeckou, ale italskou archeologii, tudíž jsem se těšil, že tam nebudu řešit nic, čemu bych se sám odborně věnoval. Ještě ten den ráno jsem studentům ukazoval jediné dva jistě keltské předměty, které z Řecka známe. A o dvě hodiny později jsem v Nemei v muzeu uviděl meč, který je… (kroutí hlavou)

Tolik jiný než ty ostatní?

Středoevropská záležitost, která v Řecku nemá co dělat, věc naprosto jedinečná.

Takže jste si myslel, že to bude odpočinek, a najednou vás praštil do očí předmět vašeho vědeckého zájmu.

Věc, která se nedala přejít.

Co vás na tom meči tak uchvátilo? Proč byl tak jiný než ostatní předměty, které se tam nacházejí?

Ta věc je mimořádná tím, že v Řecku nemá co dělat. Řekové používali úplně jiné typy mečů, v době starší i pozdější. A v Nemei ve vitríně ležel typ meče, který v té době (ve 4. až 1. století před Kristem) existuje ve střední Evropě a používají ho ti, kterým říkáme dost nepřesně a nemístně Keltové.

O tom, že Keltové přišli do Řecka, se vědělo. Je to dlouho diskutovaná záležitost. Až na to, že předměty, které bychom s nimi mohli spojovat, z Řecka neznáme. Jsou tři, maximálně čtyři předměty tohoto typu, a některé z nich jsou navíc pochybné. A najednou tady ležel předmět, který byl přesně tím, co tady dokládám. Až na to, že se pak ukázalo, že je to celé ještě trochu složitější.

K tomu se ještě dostaneme. Jak jste to myslel, že říkat těm lidem Keltové je nepřesné?

Keltové je termín, který používají řečtí a římští pisatelé pro barbary, kteří chodili s meči do toho jejich krásného světa. Už pro ně to asi byla zkratka, nálepka pro nositele nějakých vnějších vlastností. S těmi lidmi se spojil určitý soubor materiální kultury (meče, spony, keramika a tak dále), který víceméně odpovídá tomu, co používali lidé, kteří vpadli do Itálie a do Řecka. A na to, že se používal vlastně v celé střední a západní Evropě. Tomu můžeme dát nálepku archeologickou: laténská kultura, anebo tu řecko-římskou: Keltové. Problém je, že si vlastně ani nejsme jisti, jestli by tenhle výraz použili sami Řekové, natož pak ti „Kelti“ sami. Může to vést k omylům a manipulacím.

Proč?

Když potom najdeme keltský typ spon a hrnců třeba na našem území, můžeme mylně předpokládat, že tito lidé třeba nosili stejné kostkované kalhoty jako Keltové v jižní Francii, což se dozvídáme z písemných pramenů. Kostkované kalhoty jsou jednoduchá zkratka, horší je, když se pak přenáší do 4. století před Kristem irské legendy z raného středověku prostě proto, že Irové mluví jazykem příbuzným tomu, s nímž přišli Keltové o 1200 let dřív do Řecka.

Takže je to celé trochu složitější. Říkal jste, že ten meč tam ležel několik desetiletí. Jak je možné, že si tak výjimečné věci nikdo nepovšiml?

Nejenže tam ležel, byla o něm dokonce zmínka v docela prestižním americkém odborném časopise. Až na to, že je to časopis pro lidi, kteří dělají řeckou archeologii a divné meče je neosloví. Ty zajímají sochy, chrámy, keramika. Opět zjednodušuji, karikuji, ale do značné míry se ty dvě skupiny co do příjmu informací míjejí. Měl jsem ale šílené štěstí, že svatyni, kde byl meč nalezen, kopali Američané.

Proč štěstí?

Jednak proto, že tam vůbec byl meč vystaven. A také proto, že vedoucí toho výzkumu se znají s ředitelem našeho ústavu Peterem Pavúkem, který jim dokázal vysvětlit, v čem je ta věc tak výjimečná. Díky podpoře amerických výkopců bylo možné se domoci administrativního povolení meč studovat. Kdyby docent Pavúk a Američané nepomohli, asi bych pořád ještě škemral v Aténách o povolení otevřít vitrínu.

Jak často se stává, že se nějaká věc takto docení až mnoho let poté, co ji vystaví v muzeu?

Asi k tomu nejsou statistiky, ale stává se to. Mnohem častější je, že se naprosto unikátní věc vykope, strčí do depozitáře a zapomene se na ni. A po padesáti letech lidé najednou zírají, jak je možné, že je to tady, a nepíše se o tom ve všech knihách.

Co vás tedy na tom meči upoutalo? V čem byl jiný než zbraně té doby a toho místa?

Naprosto výjimečné, ať už v rámci řecké, nebo keltské archeologie, je to, že