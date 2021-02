První válka, která přivedla vojáky k slepému fanatismu

Dějiny bitev a válčení je možné vyprávět různými způsoby. Někteří se stále ještě soustředí na přesuny i střety armádních oddílů, a to vše spolu s vedením jednotlivých operací analyzují podle teoretických standardů vojenské vědy. Jiní ale zkoumají spíše to, co vojáci v boji prožívají, případně jaké stopy zanechalo válčení v lidské paměti a v dochovaných památnících. Českému historikovi Petru Wohlmuthovi je bližší druhá ze zmíněných možností.