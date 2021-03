Kdy lze Rosatomu říct „do svidanija“ a proč vláda obětovala čínského pěšce? Analyzujeme zásadní tahy ve hře o Dukovany

Na politické scéně vrcholí boj o účast Rosatomu v tendru na dostavbu Dukovan. Vláda chce ruský státní koncern přizvat, opozice naopak vyřadit. Spor se v posledních týdnech točí kolem několika klíčových bodů. Deník N se jim věnuje v podrobné analýze. Jde o čtyři otázky: zda lze Rosatom skutečně ze soutěže bez problémů vyřadit i poté, co bude přizván, zda představuje menší riziko v konsorciu s evropským uchazečem, co znamená překvapivý vládní tah s vyřazením Číny a nakolik je správná priorita vlády v podobě co nejnižší vysoutěžené ceny.