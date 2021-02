Komentář Petra Koubského: Minulý týden jsem se pokusil formou analýzy odpovědět na jednoduchou otázku: proč zrovna v Česku jsme na tom s covidem tak zle, když mnoho jiných zemí situaci docela zvládá – ne sice dokonale, přesto o dost lépe? Co děláme špatně? Kdo za to může?

Co všechno nemůžete napsat, když tomu textu chcete říkat analýza, ale přesto by se o tom mělo mluvit

K textu přišlo mnoho ohlasů, většinou v podobě „máte pravdu, ale zapomněl jste ještě na tohle a tohle“. Je to pravda, při hledání příčin české covidové krize jsem na mnoho aspektů situace ani ne tak zapomněl, jako spíš je záměrně pominul. Nehodily se mi do žánru.

„Formou analýzy“ znamená, že vlastní názor sice máte, ale musíte s ním zacházet přísně. Je nutné ho dokládat fakty a především se jej musíte sami snažit zpochybňovat a vyvracet. Když se něco nedá podepřít ověřenými údaji, pak to do analýzy nepatří. To vypadá jako solidní a chvályhodná metoda, že?

A také je. Jenže má háček. Jistě znáte otřepaný vtip o chlapíkovi, který se uprostřed noci motá pod pouliční lucernou. „Co to tu děláte?“ zeptá se druhý, jda kolem. „Hledám klíče,“ odvětí ten první. „A víte jistě, že jste je ztratil zrovna pod lampou?“ „Ne,“ opáčí první, „vůbec nevím, kde jsem je ztratil, ale jinde nemá smysl hledat, tam je přece tma.“

Tahle anekdota se často používá jako metafora vědy, někdy jako její chvála, někdy jako popis jejích omezení. Připadá mi velmi vhodná i pro náš boj s epidemií. Nepřehlédněte totiž, že ten hledající si počínal racionálně. Ale právě proto byla jeho naděje na úspěch velmi malá. Potřeboval zcela změnit přístup. Zamyslet se, kde klíče nechal. Půjčit si baterku. Zvážit, jak se aspoň do rána obejít bez klíčů. Prorazit začarovaný kruh.

Dá se najít klíč ke covidu jinde než pod lampou?

Devět hodin denně

V současné době se největší oblast epidemické tmy – místo, kam žádná data nedosáhnou – jmenuje