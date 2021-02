Pokud miliony dětí na světě stále čtou Pána much, možná bychom jim také mohli říci, že jednou takové děti na ostrově opravdu ztroskotaly, ale byl to úplně jiný příběh než ten, který si přečetly, říká holandský novinář Rutger Bregman. Ve své nové knize Lidskost: Optimistická historie člověka se snaží dokázat, že vůbec neplatí ustálená představa o lidech jako tvorech špatných a sobeckých. Tvrdí, že jsme od přírody přívětiví a zaměření na spolupráci.

Staletí nám vtloukají do hlavy, že lidé jsou zlí. Je to naopak

Ve své knize Lidskost se snažíte poukázat na to, jak na základě vymyšleného románu či zmanipulovaného, ale vlivného experimentu je rozšířená mylná představa o lidech jako špatných a sobeckých tvorech. Když se ale podíváme třeba na průběh amerických voleb a Donalda Trumpa, který odmítal přijmout jejich výsledek a za nímž stojí většina voličů, není to důvod být pesimistou?

Neřekl bych, že americká demokracie nebo to, co oni sami demokracií nazývají, je přímou reflexí lidské povahy, která se vyvíjela miliony let. Na tuto komplexní otázku vám mohu dát jen velmi dlouhou odpověď. Doufám, že jste na to připraven.

Rozhodně.

Když se podíváme na nejnovější důkazy evolučních biologů, zdá se, že minimálně pro poslední milénium platí, že ti nejpřátelštější lidé mají nejvíce dětí, a proto i největší šanci předat své geny další generaci. Vědci tomu říkají „přežití nejpřátelštějších“ a předpokládají, že je to klíčové pro náš úspěch. Chcete-li porozumět, proč jsme ovládli