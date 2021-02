Varianta pro Babiše i opozici. Známe Hamáčkovy návrhy pro říjnové volby

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) na žádost premiéra Andreje Babiše (ANO) nese na dnešní jednání vlády dvě varianty, jak by se mohl změnit volební zákon. Deník N má dokument k dispozici. Vicepremiér v něm přichází s možností zachování současných 14 volebních obvodů, nabízí ale i cestu jediné kandidátky pro celou zemi.

Vláda musí reagovat na nedávný nález Ústavního soudu, který konstatoval, že dosavadní způsob přepočítávání hlasů je protiústavní. Diskriminoval totiž menší strany, které potřebovaly na zisk jednoho mandátu více hlasů než ty velké. Český volební systém by přitom podle mínění soudu měl být více poměrný. V praxi toto rozhodnutí postavilo politiky před nutnost schválit poměrně rychle novelu volebního zákona, bez toho by totiž v podstatě nešlo uskutečnit podzimní volby do Poslanecké sněmovny.

Ministr vnitra Jan Hamáček vládě předkládá dvě možnosti, jak situaci řešit. První je