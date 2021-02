Bicep nabízejí dávku energie do lockdownové samoty

O dvojici Bicep se už nějakou dobu mluví jako o velké naději pro taneční scénu, teprve teď ale duo potvrdilo svoji pozici. Jeho aktuální, druhé album Isles vystřelilo hned po vydání na druhé místo britské hitparády. Dává to smysl, je to totiž ideální taneční hudba do doby, kdy se může tančit jenom doma.

Severoirské duo Bicep, momentálně už víc než dekádu usazené v Londýně, je dokonalým příkladem toho, jakou změnou prošel hudební průmysl za posledních několik let. Matt McBriar a Andy Ferguson jsou totiž daleko víc fanoušci hudby než aktivní hudebníci. Svoji hudbu samozřejmě sami produkují, vydávají úspěšné nahrávky na prestižním labelu Ninja Tune a dorostli do pozice jednoho z nejžádanějších tanečních projektů současné Británie, pořád u nich ale převládá fanouškovské nadšení a touha představovat ostatním svoji oblíbenou hudbu.

Přesně takhle totiž začali spolupracovat. McBriar a Ferguson se seznámili během společného dospívání v severoirském Belfastu, a ještě než se pustili do produkování hudby, provozovali společně hudební blog. Na stránce Feel My Bicep uváděli čtenáře do světa obskurních zvuků z celého světa: upozorňovali na keltské melodie ze své rodné země, italské disco z osmdesátých let, jungle z raných devadesátek, detroitské techno nebo různé podoby folklorní hudby z celého světa. Svým entuziasmem a nerdským zápalem okouzlili čtenáře, kteří kolem nich začali přirozeně budovat komunitu. A úplně stejně postupují i teď.

Změnil se ale