Nový dokument o sexuálních skandálech Woodyho Allena může strhnout další lavinu. Přistupme k němu s otevřenou myslí

Čtyřhodinová dokusérie napravuje nedostatky Leaving Neverland a nabízí mnohem komplexnější pohled. Stále sice stojí na samotné výpovědi Mii a Dylan Farrowových, doplňuje ji však s větší efektivitou i názory desítek odborníků a svědků. Tvůrci také využívají tuto příležitost k načrtnutí celospolečenských problémů. Jak hnát mocného a milovaného umělce k zodpovědnosti, když tolik lidí jako první opáčí, že „náš Woody“ by určitě nebyl schopný něčeho „takového“? I když však Allen vs. Farrowová stojí mnohem víc na důkazech než loňská dokumentární senzace, dá se předpokládat, že vyvolá stejně bouřlivou a z velké části odmítavou reakci.

Woody? Nikdy!

Je to zvláštní paradox. Na jednu stranu trvat na oddělení umělce od jeho díla, na druhou se však onoho umělce zastávat a věřit jeho verzi příběhu proto, že v nás právě svým dílem vzbudil takovou důvěru. Je to tím komplikovanější u Woodyho Allena, který své příběhy splétá okolo persony, s níž se do značné míry ztotožňuje. Allenovi příznivci mají pocit, že ho znají, že s ním mají v nějaké míře vztah. Když se o něm tedy dozví něco, co tento obraz narušuje, vstupují do fáze popření a snahy nepříjemnou věc izolovat a pod jakoukoliv záminkou zneškodnit.

Často v podobné situaci slýcháme otázku: „Proč bychom jí měli věřit?“ Stejně tak zajímavá, nicméně podceňovaná otázka je: